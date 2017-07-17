За истекшие сутки на территории ДФО действовало семьдесят восемь лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возник 1 новый лесной пожар. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 78 очагов: 73 в Республике Саха (Якутия), 1 в Хабаровском крае, 2 в Камчатском крае, 1 в Сахалинской области и 1 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 5,9 тыс. га. Вся площадь пришлась на Республику Саха (Якутия).

На тушении возгораний работали 944 человека, 111 единиц техники и 3 воздушных судна.

К утру понедельника ликвидировано 3 пожара. Продолжают действовать ещё 75, а именно: 71 в Республике Саха (Якутия), 1 в Хабаровском крае, 1 в Камчатском крае, 1 в Сахалинской области и 1 в Магаданской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1585 лесных пожаров на площади 1 млн. 144 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 653,7 тыс. га, Амурскую область – 196,7 тыс. га и Хабаровский край – 168 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 1087 лесных пожаров на площади более 1 млн. 38 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.