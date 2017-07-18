За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало восемьдесят шесть лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возник 2 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 86 очагов: 73 в Республике Саха (Якутия), 10 в Хабаровском крае, 1 в Камчатском крае, 1 в Сахалинской области и 1 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 2,4 тыс. га.

На тушении возгораний работали 897 человек, 93 единицы техники и 6 воздушных судов.

К утру вторника ликвидировано 9 пожаров. Продолжают действовать ещё 77, а именно: 66 в Республике Саха (Якутия), 9 в Хабаровском крае, 1 в Сахалинской области и 1 в Магаданской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1585 лесных пожаров на площади 1 млн. 147 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 654,6 тыс. га, Амурскую область – 196,7 тыс. га и Хабаровский край – 170 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 1088 лесных пожаров на площади 1 млн. 38 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.