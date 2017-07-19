За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовал девяносто один лесной пожар

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 12 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовал 91 очаг: 76 в Республике Саха (Якутия), 13 в Хабаровском крае, 1 в Сахалинской области и 1 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 14 тыс. га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) –10,7 тыс. га.

На тушении возгораний работали 740 человек, 81 единица техники и 5 воздушных судов.

К утру среды ликвидировано 12 пожаров. Продолжают действовать ещё 79, а именно: 64 в Республике Саха (Якутия), 13 в Хабаровском крае, в том числе 2 пожара на землях ООПТ, 1 в Сахалинской области и 1 в Магаданской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1597 лесных пожаров на площади 1 млн. 162 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 665,4 тыс. га, Амурскую область – 196,7 тыс. га и Хабаровский край – 173,6 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 1088 лесных пожаров на площади 1 млн. 38 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.