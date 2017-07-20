За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало восемьдесят девять лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 10 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 89 очагов: 74 в Республике Саха (Якутия), 13 в Хабаровском крае, 1 в Сахалинской области и 1 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 20,5 тыс. га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) –20,3 тыс. га.

На тушении возгораний работали 748 человек, 106 единиц техники и 6 воздушных судов.

К утру четверга ликвидирован 31 пожар. Продолжают действовать ещё 58, а именно: 53 в Республике Саха (Якутия), 3 в Хабаровском крае, 1 в Сахалинской области и 1 в Магаданской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1607 лесных пожаров на площади 1 млн. 182 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 685,6 тыс. га, Амурскую область – 196,7 тыс. га и Хабаровский край – 173,9 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 1088 лесных пожаров на площади 1 млн. 38 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.