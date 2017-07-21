В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 4 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 62 очага: 56 в Республике Саха (Якутия), 3 в Хабаровском крае, 1 в Камчатском крае, 1 в Сахалинской области и 1 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.
Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 6,8 тыс. га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) –6,7 тыс. га.
На тушении возгораний работали 824 человека, 127 единиц техники и 5 воздушных судов.
К утру пятницы ликвидировано 6 пожаров. Продолжают действовать ещё 56, а именно: 52 в Республике Саха (Якутия), 1 в Хабаровском крае, 1 в Камчатском крае, 1 в Сахалинской области и 1 в Магаданской области.
По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1611 лесных пожаров на площади 1 млн. 189 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 692,4 тыс. га, Амурскую область – 196,7 тыс. га и Хабаровский край – 173,9 тыс. га.
Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрирован 1091 лесной пожар на площади 1 млн. 38 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.
Предыдущие новости
- За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало восемьдесят девять лесных пожаров - 20/07/2017 04:42
- Оперативная обстановка на 20 июля 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 20/07/2017 00:29
- За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовал девяносто один лесной пожар - 19/07/2017 02:40
- Оперативная обстановка на 19 июля 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 19/07/2017 01:56
- За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало восемьдесят шесть лесных пожаров - 18/07/2017 02:46