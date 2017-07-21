За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало шестьдесят два лесных пожара

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 4 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 62 очага: 56 в Республике Саха (Якутия), 3 в Хабаровском крае, 1 в Камчатском крае, 1 в Сахалинской области и 1 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 6,8 тыс. га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) –6,7 тыс. га.

На тушении возгораний работали 824 человека, 127 единиц техники и 5 воздушных судов.

К утру пятницы ликвидировано 6 пожаров. Продолжают действовать ещё 56, а именно: 52 в Республике Саха (Якутия), 1 в Хабаровском крае, 1 в Камчатском крае, 1 в Сахалинской области и 1 в Магаданской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1611 лесных пожаров на площади 1 млн. 189 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 692,4 тыс. га, Амурскую область – 196,7 тыс. га и Хабаровский край – 173,9 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрирован 1091 лесной пожар на площади 1 млн. 38 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.