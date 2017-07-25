За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало пятьдесят шесть лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникли 6 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 56 очагов: 49 в Республике Саха (Якутия), 3 в Сахалинской области, 2 в Хабаровском крае, 1 в Магаданской области, 1 в Чукотском автономном округе. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 18,5 тыс. га. Вся площадь пришлась на Республику Саха Якутия.

На тушении возгораний работали 713 человек, 103 единиц техники, 5 воздушных судов.

К утру вторника ликвидировано 11 лесных пожаров, продолжают действовать 45 пожаров, а именно: 43 в Республике Саха (Якутия), 1 в Сахалинской области, 1 в Магаданской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1624 лесных пожара на площади 1 миллион 287,7 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 790,7 тыс. га, Амурскую область – 196,7 тыс. га и Хабаровский край – 174,1 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 1116 лесных пожаров на площади 1 миллион 52 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.