За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало сорок четыре лесных пожара

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникли 3 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 44 очага: 41 в Республике Саха (Якутия), 1 в Сахалинской области, 1 в Хабаровском крае, 1 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 5,0 тыс. га. Почти вся площадь пришлась на Республику Саха Якутия.

На тушении возгораний работали 627 человек, 100 единиц техники, 1 воздушное судно.

К утру четверга ликвидировано 15 лесных пожаров, продолжает действовать 29 пожаров, а именно: 27 в Республике Саха (Якутия), 1 в Сахалинской области, 1 в Магаданской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1632 лесных пожара на площади 1 млн. 296 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 798,7 тыс. га, Амурскую область – 196,7 тыс. га и Хабаровский край – 174,1 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 1123 лесных пожара на площади 1 млн. 52 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.