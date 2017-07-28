За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало тридцать лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникли 2 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 30 очагов: 29 в Республике Саха (Якутия), 1 в Сахалинской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 3,7 тыс. га. Вся площадь пришлась на Республику Саха Якутия.

На тушении возгораний работали 640 человек, 99 единиц техники, 2 воздушных судна.

К утру пятницы ликвидировано 2 лесных пожара, продолжает действовать 28 пожаров, а именно: 27 в Республике Саха (Якутия), 1 в Сахалинской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1634 лесных пожара на площади 1 млн. 296 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 798,7 тыс. га, Амурскую область – 196,7 тыс. га и Хабаровский край – 174,1 тыс. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.