За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало тридцать пять лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникли 5 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 35 очагов: 32 в Республике Саха (Якутия), 1 в Сахалинской области и 2 в Чукотском автономном округе. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 11,5 тыс. га. Почти вся площадь пришлась на Республику Саха Якутия.

На тушении возгораний работали 557 человек, 84 единицы техники, 5 воздушных судов.

К утру понедельника ликвидирован 1 лесной пожар, продолжает действовать 34 пожара, а именно: 31 в Республике Саха (Якутия), 1 в Сахалинской области и 2 в Чукотском автономном округе, в том числе 1 на землях иных категорий.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1648 лесных пожаров на площади 1 млн. 318 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 820,8 тыс. га, Амурскую область – 196,7 тыс. га и Хабаровский край – 174,1 тыс. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.