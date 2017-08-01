В минувшие сутки дальневосточные лесные службы боролись с 40 лесными пожарами

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло два новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 40 очагов: 37 в Республике Саха (Якутия), 2 в Чукотском автономном округе, 1 в Сахалинской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 25,1 тыс. га. Практически вся она пришлась на Якутию.

На тушении возгораний работали 688 человек, 108 единиц наземной техники, 6 воздушных судов.

К утру вторника ликвидировано 13 пожаров: 11 в Якутии, 2 в Чукотском автономном округе. Работы по тушению 27 возгораний продолжаются.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1652 лесных пожара на площади более 1343 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 845,8 тыс. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.