Дальний Восток остался без света из-за крупной аварии

По информации местных жителей, почти весь Дальневосточный регион остался без света. Электроэнергию отключили 1 августа около 20:00 по местному времени.

По некоторым данным, причиной крупного сбоя является авария на Бурейской ГЭС, в результате которой «погасли» Амурская область и половина Хабаровского края. Без света остались такие крупные города, как Благовещенск и Владивосток. Приостановлены поставки электроэнергии в Китай. iz.ru

Министерство энергетики РФ сообщило об отключениях электроснабжения в сетях Хабаровского края.

Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, 1 августа в 14:07 действием защит отключились воздушная линия (ВЛ) электропередачи 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская, первая цепь ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская, а также межгосударственная ВЛ Амурская-Хейхэ (Китай) и другие линии.

По предварительным данным, масштаб отключений электроэнергии на Дальнем Востоке превысил 400 МВт, отметило Минэнерго. interfax.ru