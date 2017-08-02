В минувшие сутки дальневосточные лесные службы боролись с 35 лесными пожарами

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 8 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 35 очагов: 32 в Республике Саха (Якутия), по одному в Хабаровском крае, Сахалинской и Магаданской областях. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 8,1 тыс. га. Практически вся она пришлась на Якутию.

На тушении возгораний работали почти 700 человек, 122 единицы наземной техники, 5 воздушных судов.

К утру среды ликвидировано 6 пожаров, оставались действующими 29 возгораний: 27 в Республике Саха (Якутия), по одному в Сахалинской области и Хабаровском крае. Работы по их ликвидации продолжались.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1660 лесных пожара на площади более 1,3 млн. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 845,8 тыс. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.