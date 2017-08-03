В минувшие сутки на Дальнем Востоке возникло 9 новых лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 9 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 38 очагов: 36 в Республике Саха (Якутия), по одному в Хабаровском крае и Сахалинской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 16,5 тыс. га. Практически вся она пришлась на Якутию.

На тушении возгораний работали 846 человек, 130 единиц наземной техники, 6 воздушных судов. К утру четверга работы по их ликвидации продолжались.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1669 лесных пожаров на площади более 1,3 млн. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 870,6 тыс. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.