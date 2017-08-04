В минувшие сутки на Дальнем Востоке действовало 44 лесных пожара

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 11 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 44 очага: 41 в Республике Саха (Якутия), 2 в Хабаровском крае, 1 в Сахалинской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 429 га. Практически вся она пришлась на Якутию.

На тушении возгораний работали более 950 человек, 129 единиц наземной техники, 7 воздушных судов.

К утру пятницы ликвидировано 4 пожара, 3 из которых в Якутии, 1 в Хабаровском крае. Работы по ликвидации действующих очагов продолжаются.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1680 лесных пожаров на площади более 1,368 млн. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 871,6 тыс. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.