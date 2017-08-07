В минувшие сутки на Дальнем Востоке действовало 60 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 8 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 60 очагов: 59 в Республике Саха (Якутия), 2 из которых на землях особо охраняемых природных территорий; 1 в Амурской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 4721 га. Вся она пришлась на Якутию.

На тушении возгораний работали около 1150 человек, 161 единица наземной техники, 4 воздушных судна.

К утру понедельника ликвидировано 5 пожаров, 9 локализовано. Работы по ликвидации 55 очагов в Якутии продолжаются.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1711 лесных пожаров на площади более 1,5 млн. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия). Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.