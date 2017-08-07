Больше тысячи человек застряли в поездах на ДВЖД

Сегодня около 7 утра по местному времени из-за размыва железнодорожных путей на перегонах Баневурово-Барановский, Раздольное-Кипарисово и Оленевод-Веневитино Дальневосточной железной дороги остановлено движение поездов.

Как сообщила пресс-секретарь компании Инна Пепеляева, задержаны следующие пассажирские поезда: №6 Хабаровск-Владивосток, №352 Советская Гавань-Владивосток и №202 Хабаровск-Владивосток. К месту назначения не смогли добраться 1247 человек.

- Перевезти граждан автобусами сейчас нельзя из-за подмытых мостов на дорогах, сейчас в ДВЖД рассматривают варианты временного размещения пассажиров в гостиницах и домах отдыха, - подчеркнула Инна Пепеляева. - Все пассажиры обеспечены питьевой водой.

Из-за размытых путей в депо вернулись пригородные электрички №6364 Уссурийск-Владивосток и №6361 Владивосток-Уссурийск, до окончания восстановительных работ отменены все остальные поезда. К месту ЧП отправлены четыре ремонтных состава.

В ДВЖД приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и рекомендуют гражданам обращать внимание на объявления об изменениях в расписании поездов на вокзалах и остановочных пунктах.

- Информацию о движении поездов доступна на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), - отметила Инна Пепеляева.

Также утром 7 августа стало известно, что ливни размыли автотрассу Биробиджан-Кукан, специалисты «Хабаровскуправтодор» намерены закончить восстановительные работы за два-три дня. todaykhv.ru