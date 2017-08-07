В связи с обильными осадками и подтоплением, временно ограничено движение транспорт на трассе «Уссури» Хабаровск – Владивосток

В связи с обильными осадками и подтоплением (перелива) объездной дороги, при ремонте моста через реку Зоевка, на 48 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток, временно ограничено движение транспортных средств. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

Пассажирское движение осуществляется по следующему маршруту: поворот 45 километр автодороги А-370 «Уссури», далее по региональной дороге до 75 километра автодороги А-375 «Восток», далее до 95 километра А-375 «Восток», далее по региональной дороге до 59 километра А-370 «Уссури» и обратно.

Госавтоинспекция Хабаровского края настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении до момента устранения последствий подтопления.