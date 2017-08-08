В минувшие сутки на Дальнем Востоке действовало 65 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 10 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 65 очагов: 63 в Республике Саха (Якутия), 2 из которых на землях особо охраняемых природных территорий местного значения – Национальный природный парк «Ленские столбы»; 2 в Чукотском автономном округе. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 676 га. Практически вся она пришлась на Якутию - 629 га.

На тушении возгораний работали более 1200 человек, 162 единицы наземной техники, 6 воздушных судов.

К утру вторника ликвидировано 4 пожара в Якутии, 9 локализовано. Работы по тушению 61 очага продолжаются.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возник 1721 лесной пожар на площади более 1,5 млн. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия). Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.