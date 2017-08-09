В минувшие сутки на Дальнем Востоке возникло 40 новых лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 40 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 102 очага: 97 в Республике Саха (Якутия), 2 в Чукотском автономном округе, 3 в Хабаровском крае. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 207,5 тыс. га. Практически вся она пришлась на Якутию – 206,3 тыс. га.

На тушении возгораний работали около 1400 человек, 193 единицы наземной техники, 3 воздушных судна.

К утру среды ликвидировано 10 пожаров в Якутии. Локализовано 16 возгораний. Работы по тушению 92 очагов продолжаются.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возник 1761 лесной пожар на площади более 1,7 млн. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,2 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.