В минувшие сутки на Дальнем Востоке с лесными пожарами боролись более 1300 человек

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 23 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 108 очагов: 106 в Республике Саха (Якутия), по одному в Сахалинской и Магаданской областях. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь пожаров на землях лесного фонда в округе за прошедшие сутки увеличилась на 6,7 тыс. га, из неё 3,1 тыс. га – нелесная (пришлась на гари прошлых лет, просеки, болота и другие земли с отсутствием лесной растительности). Также отметим, что основное увеличение площадей пришлось на пожары, зарегистрированные в труднодоступной и отдалённой местности.

На тушении возгораний работали 1328 человек, 177 единиц наземной техники. Кроме того, для тушения и мониторинга пожаров привлекалось 5 воздушных судов.

К утру пятницы ликвидировано 9 пожаров. Столько же удалось локализовать. Продолжаются работы по тушению 99 возгораний.

Наиболее сложная ситуация по-прежнему складывается в Республике Саха (Якутия). В регионе с целью осуществления контроля за лесопожарной обстановкой, ходом развертывания лесопожарных сил и средств, а также принимаемыми мерами, продолжают свою работу заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов и представитель Департамента лесного хозяйства по ДФО.

На крупных лесных пожарах работают более 100 специалистов парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана».

Режим ЧС в лесах регионального характера действует на всей территории Республики Саха (Якутия) с 03.07.2017.

По данным региональной диспетчерской службы, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрирован 1795 лесных пожаров на площади более 1,9 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,4 млн. га.