За минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировали 14 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 2 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовал 101 очаг: 97 в Республике Саха (Якутия), 3 в Сахалинской области, 1 в Чукотском автономном округе. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь пожаров на землях лесного фонда в округе за прошедшие сутки увеличилась на 39 тыс. га, из неё более 34 тыс. га – нелесная (гари прошлых лет, просеки, болота и другие земли с отсутствием лесной растительности). Также отметим, что основное увеличение площадей пришлось на пожары, зарегистрированные в труднодоступной и отдалённой местности Республики Саха (Якутия).

На тушении возгораний работали 768 человек, 89 единиц наземной техники, 4 воздушных судна.

К утру понедельника ликвидировано 14, локализовано 5 пожаров. Продолжаются работы по тушению 87 возгораний.

Наиболее сложная ситуация по-прежнему складывается в Республике Саха (Якутия). В регионе с целью осуществления контроля за лесопожарной обстановкой, ходом развертывания лесопожарных сил и средств, а также принимаемыми мерами, продолжает свою работу заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов.

На крупных лесных пожарах работают более 100 специалистов парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана».

За прошедшие выходные в наиболее горимых районах республики работал специализированный самолет АН-26 для проведения работ по искусственному вызыванию осадков.

Режим ЧС в лесах регионального характера действует на всей территории Республики Саха (Якутия) с 03.07.2017.

По данным региональной диспетчерской службы, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрировано 1813 лесных пожаров на площади более 1,9 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,4 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.