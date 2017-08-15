В минувшие сутки на Дальнем Востоке с лесными пожарами боролись более 680 человек

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 6 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовал 91 очаг: 86 в Республике Саха (Якутия), 3 в Сахалинской области, 2 в Хабаровском крае. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь пожаров на землях лесного фонда в округе за прошедшие сутки увеличилась на 15,9 тыс. га, из неё более 14,6 тыс. га – нелесная площадь (гари прошлых лет, просеки, болота и другие земли с отсутствием лесной растительности). Также отметим, что основное увеличение площадей пришлось на пожары, зарегистрированные в труднодоступной и отдалённой местности Республики Саха (Якутия).

На тушении возгораний работали 685 человек, 85 единиц наземной техники. Кроме того, для тушения и мониторинга пожаров лесопожарными формированиями привлекалось 11 воздушных судов.

К утру вторника ликвидировано 2, локализовано 6 пожаров. Продолжаются работы по тушению 89 возгораний.

Наиболее сложная ситуация по-прежнему складывается в Республике Саха (Якутия). В регионе с целью осуществления контроля за лесопожарной обстановкой, ходом развертывания лесопожарных сил и средств, а также принимаемыми мерами, продолжает свою работу заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов.

С 14.08.2017 продолжает работу специализированный самолет АН-26 для проведения работ по искусственному вызыванию осадков: производится воздействие на конвективные облака реагентами.

На крупных лесных пожарах работают более 100 специалистов парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана».

Режим ЧС в лесах регионального характера действует на всей территории Республики Саха (Якутия) с 03.07.2017.

По данным региональной диспетчерской службы, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрировано 1817 лесных пожаров на площади более 1,9 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,4 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.