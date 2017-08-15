Баржа с углём затонула в Амурском лимане в Хабаровском крае

Буксируемая из порта Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае баржа затонула в Амурском лимане, пострадавших нет, сообщили во вторник в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Баржа "БПМ-105", которую буксировали в вахтовый поселок Унчи в Охотском районе края, затонула около семи утра. На борту был каменный уголь", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что буксируемая баржа была без экипажа, никто не пострадал. На буксирующей барже находилось 10 человек экипажа. Судовладелец - ОАО "Хабаровский речной торговый порт".

В настоящее время транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения норм о безопасности плавания. "Интерфакс-Дальний Восток"