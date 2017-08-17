За минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировали 8 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 30 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 119 очагов: 116 в Республике Саха (Якутия), 2 в Хабаровском крае, 1 в Амурской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь пожаров на землях лесного фонда в округе за прошедшие сутки увеличилась на 92,4 тыс. га, из неё более 75,9 тыс. га – нелесная площадь (гари прошлых лет, просеки, болота и другие земли с отсутствием лесной растительности). Также отметим, что основное увеличение площадей пришлось на пожары, зарегистрированные в труднодоступной и отдалённой местности Республики Саха (Якутия).

На тушении возгораний работали 722 человека, 83 единицы наземной техники. Кроме того, для тушения и мониторинга пожаров лесопожарными формированиями привлекалось 6 воздушных судов.

К утру четверга ликвидировано 8, локализовано 23 пожара. Продолжаются работы по тушению 111 возгораний.

Наиболее сложная ситуация по-прежнему складывается в Республике Саха (Якутия). На крупных лесных пожарах работают более 100 специалистов парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана».

Режим ЧС в лесах регионального характера действует на всей территории Республики Саха (Якутия) с 03.07.2017. По данным региональной диспетчерской службы, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрировано 1852 лесных пожара на площади более 2 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,5 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.