В Хабаровске задержан подозреваемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева

Источник агенства ТАСС подтвердил задержание в Хабаровске подозреваемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрея Драчева.

«Участник конфликта с Андреем Драчевым, после которого спортсмен погиб, задержан поздним вечером в воскресенье, проводятся следственные действия. Сегодня будет принято решение о мере пресечения для задержанного», — рассказал собеседник агентства. Имя задержанного не раскрывается.

Источник также подтвердил, что задержанный является бойцом смешанного стиля (ММА). Официальным подтверждением задержания ТАСС не располагает. Источник издания сообщил, что сразу после задержания адвокаты подозреваемого начали деятельность по переквалификации вменяемой ему статьи на более легкую. Следственные органы Следственного комитета России по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

20 августа стало известно, что в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска, Драчев получил смертельные травмы. Спортсмен был госпитализирован, но скончался в реанимации.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове. lenta.ru