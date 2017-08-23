За минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировали 9 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 4 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 93 очага: 83 в Республике Саха (Якутия), 5 в Хабаровском крае, 3 в Магаданской области, 2 в Приморском крае. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь пожаров на землях лесного фонда в округе за прошедшие сутки увеличилась на 12,9 тыс. га. Увеличение площадей в большей степени произошло за счёт корректировки отчетности, проведенной лесной службой Якутии, на основании аэровизуальных обследований территорий, пройденных огнем, после ликвидации ранее возникших пожаров.

На тушении возгораний работали 385 человек, 32 единицы наземной техники. Кроме того, для тушения и мониторинга пожаров привлекалось 3 воздушных судна. На крупных лесных пожарах в Республики Саха (Якутия) работали более 100 специалистов парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана».

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрирован 1876 лесных пожаров на площади более 2,1 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.