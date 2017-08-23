Объявлено вознаграждение за информацию о подозреваемом в убийстве Андрея Драчева

Полмиллиона рублей гарантировано за информацию, способствовавшую задержанию объявленного в федеральный розыск подозреваемого в убийстве. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

УМВД России по Хабаровскому краю за совершение преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», разыскивается Аллахверанов Анар Алияр оглы 19.01.1992 года рождения, уроженец г. Амурска Хабаровского края.

За информацию, способствовавшую задержанию Аллахверанова А.А.о., МВД России гарантирует вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей.

Если вам что-либо известно о местонахождении Аллахверанова А.А.о. просьба незамедлительно сообщить в УУР УМВД России по Хабаровскому краю по тел. 8(4212) 38-73-53, 38-75-88, 38-76-90, 8-924-212-32-02.

Анонимность и конфиденциальность гарантируются.