Прокуратурой города направлено в суд уголовное дело в отношении директора МУП г. Хабаровска «Горсвет»

Прокуратурой города направлено в суд уголовное дело в отношении директора МУП г. Хабаровска «Горсвет» обвиняемого в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица), ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Необходимо отметить, что уголовные дела по обвинению директора муниципального предприятия в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями возбуждены по материалам прокурорской проверки.

В ходе расследования установлено, что директор МУП г. Хабаровска «Горсвет» в период с февраля 2015 года по декабрь 2016 года при проведении конкурсов на заключение договоров поставки электротехнической и кабельной продукции, используя свое служебное положение, предварительно знакомил директора ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс» с предложениями других организаций-конкурентов.

Таким образом обвиняемый создавал заведомо невыгодные условия для других субъектов предпринимательской деятельности и в результате его незаконных действий на протяжении длительного времени договоры заключались только с ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс». Так, в 2015 и 2016 годах с данной фирмой заключены три договора на поставку электротехнической и кабельной продукции на сумму свыше 179 млн рублей.

Кроме того, в ноябре-декабре 2016 года директор МУП г. Хабаровска предложил директору ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс» для выставления более низкой цены и безоговорочной победы в конкурсе за 500 тысяч рублей информацию об участниках аукциона на заключение договоров поставки электротехнической и кабельной продукции на 2017 год.

По результатам заседания комиссии ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс» выиграло конкурс, с ним был заключен договор на поставку электротехнической и кабельной продукции на 2017 год.

Директор МУП г. Хабаровска «Горсвет» был задержан 08.06.2017 г. в служебном кабинете при получении взятки в 500 тысяч рублей.

Уголовное дело прокуратура направила в Индустриальный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.