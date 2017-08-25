На Нижне-Бурейской ГЭС произошла авария

В Амурской области на Нижне-Бурейской ГЭС произошла авария, сообщается на сайте станции. В четверг, 24 августа, в 20:24 по местному времени (14:24 мск) при штатном маневрировании в пролете №1 водосливной плотины произошло повреждение затвора, следствием чего стало подтопление пристанционной площадки. Пострадавших нет, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило.

В настоящее время пропуск воды через ГЭС осуществляются через пролет один из пролетов водосливной плотины. Сбросной расход на уровне 2600 кубометров в секунду, приток около 700 кубометров в секунду, уровень верхнего бьефа 137,9 метра. Ведется сработка Нижне-Бурейского водохранилища с целью осуществления ремонтно-восстановительных работ, пристанционная площадка осушена.

Как отмечается, такой уровень сбросов не представляет угрозы для населенных пунктов ниже по течению. Подтопление населенных пунктов начинается при сбросах, превышающих 7500 кубометров в секунду, что в три раза больше, чем текущие расходы воды.

Ситуация, связанная с аварией, находится на контроле регионального управления МЧС России, сообщается на сайте ведомства. Создан штаб, на гидроэлектростанцию выехала оперативная группа, чтобы на месте оценить масштаб и возможные последствия поломки. На территории Бурейского района введен режим чрезвычайной ситуации.

Во всех населенных пунктах, расположенных ниже по течению от ГЭС, ведется мониторинг уровня воды в реке Бурее, созданы временные гидропосты. Главы поселений провели подворовый обход и оповещение населения. Угрозы подтопления населенным пунктам нет, сообщает МЧС.

«Жителям населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки, необходимо следовать только официальным рекомендациям властей, не реагировать на провокационные слухи, не участвовать в их распространении и не поддаваться панике», — сообщает ведомство. lenta.ru