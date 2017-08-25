Суд отправил "хабаровских живодерок" в колонию

Индустриальный районный суд Хабаровска в пятницу вынес приговор обвиняемым по делу о жестоких расправах над животными. Две девушки, так называемые "хабаровские живодерки", приговорены к реальным срокам наказания - 4 года 3 месяца и 3 года 10 дней с отбыванием в колонии общего режима.

Их подельник, который к расправам над животными не имеет отношения, получил три года колонии по ст. 282 УК РФ (возбуждении ненависти либо вражды).

Девушки признаны виновными в жестоком обращении с животными (ч.2 ст.245 УК РФ), разбое (ч.2 ст.162 УК РФ), оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК РФ).

Как сообщалось, фигурантки дела полностью признали свою вину и раскаялись. Во время последнего слова они просили суд дать им наказание, не связанное с лишением свободы.

Дело об издевательствах над животными рассматривалось в Индустриальном районном суде Хабаровска с начала марта. Судебные заседания проходили в закрытом режиме.

По версии следствия, летом 2016 года в Хабаровске несовершеннолетние тогда девушки издевались над животными и убивали их. Жертвами стали не менее 15 животных - птиц, кошек и собак. В поле зрения правоохранительных органов девушки попали после того, как в интернете появились фотографии с издевательствами над животными. На кадрах были запечатлены расчлененные тела кошек и собак, окровавленные перчатки и фартуки девушек, сами фигурантки с еще живыми и убитыми животными.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Люди выходили на митинги и пикеты в Хабаровске и в других городах по всей России, требуя справедливого наказания для девушек. Последний состоялся за неделю до вынесения приговора.

Помимо издевательств над животными, одна из девушек неоднократно публиковала в соцсети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Совместно со своим ровесником она также сняла и опубликовала в интернете видео со сценами унижения достоинства молодого человека по признаку принадлежности к социальной группе.

Кроме того, девушки с битой и пневматическим пистолетом напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги. "Интерфакс-Дальний Восток"