В минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидирован 1 лесной пожар

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возник 1 новый лесной пожар. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 20 очагов: 1 в Магаданской области, 19 в Республике Саха (Якутия), большинство из которых в труднодоступной и отдалённой местности. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь пожаров на землях лесного фонда в округе за отчетный период увеличилась на 19 га. На тушении возгораний работали 40 человек, 2 единицы техники. Силами лесопожарных формирований ликвидирован 1 лесной пожар в Республике Саха (Якутия). Работы по тушению продолжаются.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрирован 1879 лесных пожаров на площади более 2,1 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.