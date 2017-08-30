За минувшие сутки на Дальнем Востоке новых лесных пожаров не возникало

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе новых лесных пожаров не возникало. Продолжались работы по тушению 19 ранее возникших возгораний, 18 из которых в Республике Саха (Якутия), 1 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь пожаров на землях лесного фонда в округе за прошедшие сутки увеличилась на 44 га за счет возгораний в Республике Саха (Якутия), из неё 34 га – нелесная площадь (гари прошлых лет, просеки, болота и другие земли с отсутствием лесной растительности). Также отметим, что основное увеличение площадей пришлось на пожары, зарегистрированные в труднодоступной и отдалённой местности.

Ликвидировано 2 пожара в Якутии. На тушении возгораний работали 40 человек, 2 единицы техники. С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрирован 1879 лесных пожаров на площади более 2,1 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.