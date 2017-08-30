Оперативная обстановка на 30 августа 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 3 пожара, из них в жилом секторе – 2, на прочих объектах – 1. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 42 человека и 12 единиц техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

В период с 29 по 30 августа на территории северных районов края прогнозируется комплекс опасных метеорологических явлений, где ожидаются сильные (район им. Полины Осипенко, Николаевский и Ульчский районы), местами очень сильные (Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы) дожди, усиление ветра на Охотском побережье до 23 - 28 м/с.

Главам муниципальных образований и взаимодействующим структурам направлено предупреждение о прогнозе метеорологических явлений, рисков и комплексе превентивных мероприятий.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует жителям края соблюдать меры безопасности, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Сведения по термическим аномалиям

По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края термических аномалий не зарегистрировано. С начала пожароопасного периода возбуждено 471 административное дело в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.

С учетом сложившейся метеорологической обстановки, не исключается вероятность возникновения новых термических аномалий и новых очагов природных пожаров, которые могут создавать угрозу населенным пунктам на всей территории края, за исключением северных районов края. По данным Рослесхоза и Росгидромета, на 30.08.2017 3 -5 классы пожарной опасности не прогнозируются.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, а также уголовная ответственность. Если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то размер штрафов увеличивается вдвое.

Главное управления МЧС России по Хабаровскому краю обращается к жителям края о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, не жечь костры, не поджигать сухую траву. Быть крайне осторожными при обращении с открытым огнём в местах отдыха, рыбалки, охоты за пределами населенных пунктов и на приусадебных участках!

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. Интенсивные подъемы уровней воды наблюдаются на Верхнем, Среднем Амуре, рр.Бурея, Урми, Кур. В крае высокий паводок с затоплением поймы на глубину 1,5 м проходит в верхнем течении р. Бурея у с.Усть - Умальта. Остаются подтопленными поймы рр. Кур, Тунгуска на глубину 0,2-1,4 м.

На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 10-15 см. При сложившихся гидрометеорологических условиях смещение Амурского паводка будет проходить на территории края в середине сентября, с общим подъемом уровня воды на 1,5-2,5 м, на отдельных участках с выходом воды на пойму, без угрозы хозяйственным объектам.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.