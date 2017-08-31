Житель Хабаровска получил срок в колонии за видеоролики о терроризме

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Хабаровске вынес приговор местному жителю за поддержку терроризма в соцсетях, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

26-летнего молодого человека признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). Он приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Сообщается, что осужденный придерживался радикально-религиозных взглядов, интересовался действиями международных террористических организаций. На личной странице в соцсети он выложил несколько видеороликов в поддержку радикалов.

"Результаты психолого-лингвистической экспертизы показали, что опубликованные материалы содержали признаки оправдания идеологии насилия и героизации участников террористических организаций. По российскому законодательству это также является терроризмом", - говорится в сообщении. "Интерфакс-Дальний Восток"