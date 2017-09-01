Оперативная информация на 1 сентября 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 3 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края идет подъем уровней. Вода растет в Нимелене, Уде и Амгуне. Гребень паводка проходит на реке Кур у с. Новокуровка, на реке Урми у села Кукан. Затоплены поймы рек Бурея, Кур, Тунгуска, Урми, Уда. В пойме реки Уда у села Удское вероятно подтопление сенокосов, дорог, огородов.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков южный 3-8 м/с от +7ºС до +9ºС т +19ºС до +21ºС Южные районы местами небольшие дожди юго-западный 5-10 м/с от +8ºС до +11ºС от +18ºС до +23ºС Центральные районы местами небольшие дожди юго-западный 4-13 м/с от +5ºС до +10ºС от +16ºС до +24ºС Северные районы без осадков северо-восточный 6-14 м/с от +5ºС до +12ºС от +16ºС до +22ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112