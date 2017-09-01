В минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировано шесть лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло два новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 19 очагов: 15 в Республике Саха (Якутия), 3 в Магаданской области, 1 в Чукотском автономном округе. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО. ДФО, лес, пожар, лесоохрана

Практически все действовали в труднодоступной и отдалённой местности.

Площадь пожаров на землях лесного фонда в округе за прошедшие сутки увеличилась на 235 га. Увеличение произошло в большей степени за счет возгорания в Чукотском автономном округе на территории площадью 210 га с отсутствием лесной растительности.

На тушении возгораний работали 21 человек, 1 воздушное судно. Ликвидировано 6 пожаров. Продолжали действовать 13 очагов: 11 в Якутии, 2 в Магаданской области.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрировано 1882 лесных пожара на площади более 2,1 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.