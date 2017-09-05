Оперативная обстановка на 5 сентября 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 6 пожаров, из них в жилом секторе – 5, на прочих объектах – 1. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 84 человека и 24 единицы техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

На предстоящие сутки сохраняются неблагоприятные и опасные явления не прогнозируются.

Сведения по термическим аномалиям

По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края термических аномалий не зарегистрировано. С начала пожароопасного периода возбуждено 471 административное дело в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.

С учетом сложившейся метеорологической обстановки, не исключается вероятность возникновения новых термических аномалий и новых очагов природных пожаров, которые могут создавать угрозу населенным пунктам на всей территории края, за исключением северных районов края. По данным Рослесхоза и Росгидромета, на 05.09.2017 3 класс пожарной опасности прогнозируется на терртории Бикинского, Амурского, Николаевского, Советско–Гаванского, Хабаровского, Вяземского, Солнечного, Ванинского, Охотского, Комсомольского районов, а также районов им.П.Осипенко и им.Лазо.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, а также уголовная ответственность. Если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то размер штрафов увеличивается вдвое.

Главное управления МЧС России по Хабаровскому краю обращается к жителям края о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, не жечь костры, не поджигать сухую траву. Быть крайне осторожными при обращении с открытым огнём в местах отдыха, рыбалки, охоты за пределами населенных пунктов и на приусадебных участках!

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. На р. Амур от г. Благовещенска до г. Хабаровска наблюдаются подъемы уровней воды на 10-40 см/сутки. На остальных реках края преобладает спад. В Хабаровском районе на р. Кур у с. Новокуровка гребень паводка прошел 3 сентября с отметкой 545 см (Неблагоприятные явления 650 см). В Тугуро-Чумиканском районе на р. Уда у с. Удское гребень паводка прошел 3 сентября с отметкой 739 см (Неблагоприятные явления 750 см). Поймы рек Бурея, Кур, Тунгуска, Нимелен, Уда затоплены на глубину 0,2-1,2 м. На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 25-30 см.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.