Оперативная обстановка на 7 сентября 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 5 пожаров, из них в жилом секторе – 4, на прочих объектах – 1. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 70 человек и 20 единиц техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

На предстоящие сутки сохраняются неблагоприятные и опасные явления не прогнозируются.

Сведения по термическим аномалиям

По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края термических аномалий не зарегистрировано. С начала пожароопасного периода возбуждено 471 административное дело в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.

С учетом сложившейся метеорологической обстановки, не исключается вероятность возникновения новых термических аномалий и новых очагов природных пожаров, которые могут создавать угрозу населенным пунктам на всей территории края, за исключением северных районов края. По данным Рослесхоза и Росгидромета, на 06.09.2017 3 класс пожарной опасности прогнозируется на терртории Николаевского, Советско–Гаванского, Ванинского, Солнечного, Ульчского районов, а также района им.П.Осипенко .

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, а также уголовная ответственность. Если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то размер штрафов увеличивается вдвое.

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. На реках края отмечаются колебания уровней воды. Повышенная водность отмечается на Верхнем, Среднем Амуре до устья р. Сунгари, на отдельных реках Хабаровского края (рр. Кур, Тунгуска, Амгунь). Уровни воды выше обычных на 0,5-2,5 м. На Нижнем Амуре, на остальных реках Хабаровского края уровни воды около нормы и ниже на 0,5-2,0 м. Гребень Амурского паводка смещается у с. Константиновка в Амурской области, ниже до с. Малмыж наблюдаются подъемы уровней воды на 5-30 см/сутки. На остальных реках Приамурья преобладает спад. Остаются подтопленными поймы рек Кур, Тунгуска, Нимелен на глубину 0,2-1,2 м. На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 25-30 см.

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. На реках края отмечаются колебания уровней воды. Поймы рек Бурея, Кур, Тунгуска, Нимелен, Уда затоплены на глубину 0,2-1,1 м. На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 25-30 см.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.