За минувшие сутки на Дальнем Востоке лесных пожаров не возникало

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе действовало 4 лесных пожара, зарегистрированных в предшествующие дни: 2 в Магаданской области, по одному в Сахалинской области и Республике Саха (Якутия). Практически все действовали в труднодоступной и отдалённой местности. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь пожаров в округе за прошедшие сутки увеличилась на 41 га за счет возгорания на территории Магаданской области.

На тушении огня работали 13 человек, 2 единицы наземной техники. Ликвидирован 1 пожар в Сахалинской области.

На ближайшие дни, по данным Гидрометцентра России, на юге Приморского края, в Магаданской области и Чукотском автономном округе сохранится высокая пожарная опасность. На остальной территории Дальнего Востока преобладает неустойчивая погода, рост показателей горимости маловероятен.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрировано 1888 лесных пожара на площади более 2,1 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.