Оперативная обстановка на 8 сентября 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 5 пожаров, из них в жилом секторе – 4, на прочих объектах – 1. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 70 человек и 20 единиц техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

На предстоящие сутки сохраняются неблагоприятные и опасные явления не прогнозируются.

Сведения по термическим аномалиям

По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края термических аномалий не зарегистрировано. С начала пожароопасного периода возбуждено 471 административное дело в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.

С учетом сложившейся метеорологической обстановки, не исключается вероятность возникновения новых термических аномалий и новых очагов природных пожаров, которые могут создавать угрозу населенным пунктам на всей территории края, за исключением северных районов края. По данным Рослесхоза и Росгидромета, на 07.09.2017 года 3 класс пожарной опасности прогнозируется на терртории Николаевского, Тугуро-Чумиканского и Ульчского районов.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, а также уголовная ответственность. Если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то размер штрафов увеличивается вдвое.

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. Гребень Амурского паводка смещается в Амурской области у с. Иннокентьевка, ниже до г. Комсомольск - на - Амуре наблюдаются подъемы уровней воды на 5-25 см/сутки. Спады уровней воды на 30-68 см/сутки наблюдаются на Верхнем Амуре, на рр. Селемджа, Амгунь, Уда. На остальных реках наблюдаются небольшие колебания уровней. Остаются подтопленными поймы рр. Бурея, Кур, Тунгуска, Нимелен на глубину 0,2-1,2 м. На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 25-30 см.

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. На реках края отмечаются колебания уровней воды. Поймы рек Бурея, Кур, Тунгуска, Нимелен, Уда затоплены на глубину 0,2-1,1 м. На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 25-30 см.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.