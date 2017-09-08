В минувшие сутки на Дальнем Востоке действовало три лесных пожара в труднодоступной и отдалённой местности

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе действовало 3 лесных пожара, зарегистрированных в предшествующие дни в труднодоступной и отдалённой местности: 2 в Магаданской области, 1 в Республике Саха (Якутия). К концу дня возгорания оставались действующими. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь пожаров в округе за прошедшие сутки не увеличилась.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрировано 1888 лесных пожара на площади более 2,1 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.