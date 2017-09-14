Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Драчева в Хабаровске

Житель Хабаровского края, который является фигурантом уголовного дела об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, объявлен в международный розыск, суд также заочно избрал ему меру пресечения.

"По ходатайству следствия в отношении обвиняемого Анар Алияр оглы Аллахверанова, объявленного в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается на сайте Следственного управления СКР по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что фигурант дела объявлен в федеральный розыск.

Отмечается, что в ходе расследования по уголовному делу следователи допросили более 40 человек, провели более 20 осмотров места происшествия, обысков.

"Назначены дактилоскопические, медицинские, генотипоскопические судебные экспертизы. Изъяты и осмотрены видеозаписи камер наблюдения, расположенных в районе места происшествия, получены видеозаписи с телефонов лиц, являвшихся очевидцами преступления", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу А.Драчев был убит в ходе драки у одного из кафе Хабаровска утром 20 августа. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый в убийстве - 25-летний уроженец Амурска - скрылся сразу после произошедшего. По факту случившегося было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Позднее следствие переквалифицировало действия молодого человека на п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. За информацию о местонахождении обвиняемого в убийстве полиция объявила вознаграждение в размере 500 тыс. рублей. "Интерфакс-Дальний Восток"