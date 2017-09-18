Оперативная обстановка на 18 сентября 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано10 пожаров, из них в жилом секторе – 8, на прочих объектах – 2. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 140 человек и 40 единиц техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

18 – 21 сентября прогнозируется комплекс неблагоприятных метеорологических явлений в части северных (Охотский, им.П.Осипенко Николаевский, Ульчский) и центральных (Советско-Гаванский, Ванинский) районов, где ожидаются местами сильные дожди, ветер 12-18 м/с.

Сведения по термическим аномалиям

По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края термических аномалий не зарегистрировано. С начала пожароопасного периода возбуждено 471 административное дело в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.

С учетом сложившейся метеорологической обстановки, не исключается вероятность возникновения новых термических аномалий и новых очагов природных пожаров, которые могут создавать угрозу населенным пунктам на всей территории края, за исключением северных районов края. По данным Рослесхоза и Росгидромета, на 18.09.2017 года 3 класс пожарной опасности прогнозируется на территории Нанайского, Амурского, Вяземского, Аяно–Майского, Бикинского, Солнечного, Комсомольского, Тугуро-Чумиканского и Хабаровского районов.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, а также уголовная ответственность. Если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то размер штрафов увеличивается вдвое.

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. Гребень амурского паводка смещается у с. Малмыж (Нанайский район), ниже до с. Богородское наблюдаются подъемы уровней воды до 10 см/сутки. Сохраняются незначительные подтопления пойм на р.Тунгуска у с.Архангеловка, на р. Кур у с. Новокуровка на 0,1-0,4 м. На остальных реках отмечаются небольшие колебания уровней воды. На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 10-15 см.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.