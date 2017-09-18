Трое рыбаков пропали на протоке в 50 км от Комсомольска-на-Амуре

Спасатели ищут трех жителей Комсомольска-на-Амуре, пропавших во время рыбалки на протоке Шарголь в 50 км от города, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Поиски ведутся по береговой линии, водолазные работы невозможно провести из-за сильного течения. Спасатели уже обследовали более 50 квадратных км акватории и 20 км береговой линии. Пока удалось обнаружить только вещи, предположительно принадлежавшие пропавшим мужчинам.

Комсомольчане, по данным спасателей, пропали несколько дней назад. Выехав на рыбалку ранним утром, они должны были вернуться в тот же день до темноты. "Интерфакс-Дальний Восток"