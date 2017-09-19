Обвиняемый в убийстве Андрея Драчёва сдался следователям

Житель Хабаровска Анар Аллахверанов сегодня самостоятельно сдался следователям. Подозреваемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева к настоящему времени доставили в здание управления регионального СКР, с ним работают следователи.

Напомним 25-летнего молодого человека начали искать с 20 августа, после драки у кафе «Галерея», после которой один из участников скончался в больнице.

Погибшим оказался неоднократный призер чемпионатов мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, при этом саму драку засняла камера наблюдения. На кадрах видно, что спортсмен получил удар ногой по голове, упал на землю, и его добили ударами в голову.

Сообщение о том, что подозреваемый в убийстве задержан, уже появлялись ранее, но оказались фальшивыми.

За информацию о местонахождении Аллахверанова МВД РФ обещало выплатить полмиллиона рублей.

Как ранее сообщало агентство, хабаровский суд заочно избрал Анару Аллахверанову меру пресечения в виде заключения под стражу, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство при отягчающих обстоятельствах (из хулиганских побуждений).

В УФСБ РФ по Хабаровскому краю официально подтвердили агентству, что обвиняемый сдался сам. - В ходе совместных мероприятий ФСБ и МВД Аллахверанов был склонен к явке с повинной, - прокомментировали в ведомстве. todaykhv.ru