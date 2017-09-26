Сына хабаровского экс-губернатора Дмитрия Ишаева отправили в изолятор

Сотрудники полиции Хабаровска провели обыск в доме по улице Совхозной, где прописан 45-летний Дмитрий Ишаев — сын экс-губернатора края Виктора Ишаева. Как сообщили информированные источники в правоохранительных органах, в коттедже обнаружен и изъят внушительный арсенал оружия и боеприпасов.

В частности, полицейские нашли более 730 патронов, бесствольный пистолет «ОСА», карабин Рюгер 10/22 и охотничьи ружья «Вепрь» калибра 7.62, «Тигр» калибра 7.62, «Винчестер-1001», «Бенелли» и МЦ-21.

- Ранее сотрудниками отдела полиции №9 по Хабаровску было возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Ишаева, - отметил источник ИА «Хабаровский край сегодня». - Основанием стали травмы, полученные тестем Ишаева Александром Алексеевичем А., 1954 года рождения. Медики диагностировали у избитого мужчины ушиб головного мозга, перелом свода черепа и перелом челюсти. По принятой классификации такие травмы относятся к категории «тяжкий вред здоровью».

По данным источника, словесный конфликт между Александром А. и Дмитрием Ишаевым в ночь на 24 сентября перерос в кулачный поединок, в ходе которого более молодой оппонент оказался сильнее и проворнее. Пожилой мужчина госпитализирован в Краевую клиническую больницу №2. Подозреваемого, ранее не судимого Дмитрия Ишаева, водворили в изолятор временного содержания.

Напомним, утром 15 марта на Московской кольцевой автодороге «Мерседес-CLS», за рулем которого находился внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев, столкнулся с попутными автомобилями«Ниссан» и «КИА», после чего протаранил грузовик «МАН». По словам молодого человека, машину подрезал автомобиль, который он пытался обогнать. todaykhv.ru