Оперативная обстановка на 27 сентября 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 8 пожаров, из них в жилом секторе – 6, на прочих объектах – 2. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 112 человек и 32 единицы техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

На предстоящие сутки опасных явлений не прогнозируются. 27-28 сентября 2017 года прогнозируется прохождение комплекса неблагоприятных явлений в северных районах Хабаровского края (Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы) ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на побережье Охотского моря усиление ветра до 23-28 м/с. В ночные и утренние часы на территории южных и центральных районов Хабаровского края заморозки до 0-3оС.

Сведения по термическим аномалиям

По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края термических аномалий не зарегистрировано. С начала пожароопасного периода возбуждено 471 административное дело в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.

С учетом сложившейся метеорологической обстановки, не исключается вероятность возникновения новых термических аномалий и новых очагов природных пожаров, которые могут создавать угрозу населенным пунктам на всей территории края, за исключением северных районов края. По данным Рослесхоза и Росгидромета, на 27.09.2017 года 3 класс пожарной опасности прогнозируются на территории Ванинского, Николаевского, Комсомольского, Ульчского, Советско–Гаванского районов.

В целях предотвращения возникновения природных пожаров по вине человека с 29 апреля 2017 г. на всей территории Хабаровского края, за исключением территорий Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского муниципальных районов установлен особый противопожарный режим. Таким образом, устанавлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер по патрулированию лесных массивов и прилегающей местности, выставление дополнительных постов, создание защитных барьеров для населенных пунктов (противопожарных минерализованных полос, пожарных разрывов и т.п.). Также режим предусматривает дополнительные возможности по привлечению сил и средств организаций, населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, а также уголовная ответственность. Если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то размер штрафов увеличивается вдвое.

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. В результате прошедших дождей интенсивные подъемы уровней воды на 30 -114 см/сутки наблюдаются в верхнем течении рек Бурея, Ниман, Урми, на остальных реках сохраняются колебания уровней воды + 10 - 20 см/сутки. На реках отмечается сезонное понижение температуры воды. На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 25-30 см.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.