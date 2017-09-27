Суд приговорил похитителей и убийц бизнесмена из Хабаровского края к лишению свободы на срок от 9 до 15 лет

Преступная группа, похитившая и убившая бизнесмена в Хабаровском крае, приговорена к длительным срокам лишения свободы, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

По данным суда и следствия, один из осужденных в октябре 2015 года решил похитить бизнесмена, чтобы заставить его принять определенное решение, связанное с его работой. Организовать похищение он попросил своих знакомых.

"В итоге шесть мужчин на трех машинах 20 ноября 2015 года похитили бизнесмена, когда тот шел из дома в гараж. Они избили потерпевшего и бросили в салон машины, затем они вывезли его в район грушевого сада возле села Виноградовка. Прибыв на место, они обнаружили, что пленник мертв. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники расчленили тело и закопали фрагменты в разных местах", - говорится в сообщении.

Спустя несколько дней родственники бизнесмена обратились в правоохранительные органы с заявлением об его исчезновении. Активную роль в раскрытии и расследовании преступления принимали сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

В ходе следствия только двое из них частично дали признательные показания. По их словам, они не планировали убивать потерпевшего. Остальные осужденные вину не признали. Пятеро членов преступной группы ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Суд признал всех виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Участникам преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима на сроки от 9 до 15 лет. "Интерфакс-Дальний Восток"