Наркокурьер получил семь лет колонии строгого режима за попытку сбыть в Хабаровске 24 кг синтетики

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор в отношении жителя Самары, который пытался сбыть крупную партию наркотиков.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, мужчина признан виновным по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

"Суд назначил наркокурьеру наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в июне 2017 года 22-летний житель Самары привез в Хабаровск более 24 кг синтетических наркотиков для распространения. Во время следствия у него изъяли автомобиль, который фигурант дела успел купить на вырученные от продажи наркотиков деньги. "Интерфакс-Дальний Восток"