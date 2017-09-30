Военнослужащий, устроивший стрельбу в Амурской области, при задержании был убит - пресс-служба ВВО

Военнослужащий, устроивший стрельбу на полигоне в Амурской области, убит при задержании, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа в ходе поисковых мероприятий был обнаружен и блокирован военнослужащий, ранее оставивший с оружием территорию полигона в Амурской области", - заявил сотрудник пресс-службы.

По его словам, во время задержания им было оказано вооруженное сопротивление и создана прямая угроза жизни военнослужащим подразделения антитеррора, поэтому по нему было применено табельное оружие.

"Оказавший вооруженное сопротивление военнослужащий получил смертельное ранение. На месте происшествия работает комиссия Министерства обороны Российской Федерации", - сказал собеседник агентства. "Интерфакс-Дальний Восток"